Pronto soccorso | i medici di Firenze | Non bastano gli incentivi economici - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il presidente dell'Ordine Pietro Dattolo: "I, con questi ritmi, non riescono a reggere quotidianamente il lavoro in...

La Nuova Sardegna

Il presidente dell'Ordine Pietro Dattolo: "I medici, con questi ritmi, non riescono a reggere quotidianamente il lavoro in..."A fronte della difficoltà di approvvigionamento, non possiamo meravigliarci se alcuni cittadini ricorrono alsperando di avere risposte, e aggravando così la pressione su queste ... Pronto soccorso di Sassari, situazione esplosiva: si dimette il responsabile Sau “Faccio appello a che questo post si diffonda perché non posso pensare che un’altra persona ancora, dopo la mia collega, rischi di essere strangolata dall’accompagnatore di un paziente o da chicchessi ...Napoli, pretende di essere visitata e danneggia l’ospedale. E’ accaduto all’ospedale Villa Betania: una 52enne denunciata per danneggiamento. Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ponticelli, dura ...