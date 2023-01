Pronostici Coppa Italia e EFL Cup

Leggi su seriea24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Idi Superscommesse ritornano con gli appuntamenti infrasettimanali dellae dell’EFL Cup. Questa sera alle 21.00 si sfideranno Inter e Parma, mentre domani sarà la volta di Milan-Torino. Per i quarti di finale delladi Lega inglese, invece, scenderanno oggi in campo Manchester United-Charlton e Newcastle-Leicester City. Chi passerà il turno in? E quale club inglese, invece, approderà in semifinale? Inter-Parma: No goalL’Inter è reduce dal beffardo pareggio in campionato in casa del Monza. Non sarà facile per i ducali segnare allo stadio Meazza alla squadra nerazzurra nonostante mister Simone Inzaghi abbia in mente più di qualche cambio per fare turnover. Va ricordato, infatti, che il Parma viene dallo stop prolungato della Serie B, e questo ...