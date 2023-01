Gazzetta del Sud - Edizione Calabria

Da questo mese è attiva la FULL di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, che consente ai viaggiatori dei treni regionali di avere un biglietto nominativo valido per un intero mese solare. Promo di Trenitalia, biglietto unico per viaggiare in regione. Valido in Calabria e Sicilia. Una nuova opportunità per tutti coloro che scelgono il treno per gli spostamenti quotidiani e per svago e turismo nei giorni festivi. La nuova promozione FULL dedicata al trasporto regionale consente di viaggiare su treni regionali e metropolitani.