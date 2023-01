Progetto Fami | bilancio in Prefettura con l’assessore Morcone VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Un piccolo ma significativo percorso legale per combattere il caporalato sul loro stesso terreno. Con queste parole il prefetto di Salerno Francesco Russo ha definito il(F.ondo A.silo M.igrazione I.integrazione) presentato stamani conregionale alla sicurezza, Mario. Si tratta di una delle tre aree di intervento che ha consentito in provincia di Salerno di portare avanti il percorso di inclusione con il coinvolgimento anche dell’Asl rappresentata alla conferenza dal direttore generale Gennaro Sosto e il Comune di Eboli con il sindaco Mario Conte. La provincia di Salerno secondo l’Istat è al secondo posto dopo Napoli per la presenza di stranieri soggiornanti. Nel 2020 erano più di 55.000 rappresentando il 5,2% della popolazione residente in provincia.Il ...