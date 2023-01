Principessa Kate | Harry attacca | “Ecco i brutti sms che mandava a Meghan Era in competizione con lei”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Due anni fa in un’intervista choc rilasciata ad Oprah,Markle ha accusato ladi averla fatta piangere: “I giornali mi accusarono di aver fatto piangere mia cognata. In realtà fu il contrario. Pochi giorni prima delle nozze, se la prese per un problema riguardante gli abiti della damigella, quello di sua figlia Charlotte. Fui io a piangere, e lei si scusò perfino, mandandomi fiori e un biglietto. Peccato, però: quando quella brutta storia venne fuori, non la smentì mai e avrebbe potuto. Da allora fui vittima di un’autentica campagna di denigrazione. Le allusioni sulla stampa trasformarono il pericolo generale in minaccia mortale“. una delle cose che più mi ha colpito durante l’intervista con oprah è come i giornali inglesi elogianose fa una determinata cosa ma ...

RaiNews

... "Auguriamo oggi alladi Galles un compleanno molto felice!", vi si legge, accanto all'emoji d'una torta con le candeline. Il messaggio è accompagnato da una bella foto di, mentre si ...Nel 1950 laElisabetta riceve in regalo uno dei modelli più rari della casa ... Nelle scuderie c'è anche un Phantom VI del 1978 che ha accompagnatoMiddleton all'abbazia di Westminster ... Il compleanno in sordina della principessa Kate: gli auguri del Re e l'ombra di Harry È da giorni l'uomo più chiacchierato al mondo per la pubblicazione dell'autobiografia Spare (disponibile dal 10 gennaio ma già spoilerata in Spagna) piena di rivelazione scottanti sulla Royal Family.Nella raffica di interviste concesse a varie emittenti tv in Gran Bretagna e negli Usa dal duca di Sussex per promuovere l’autobiografia ‘Spare’ – in uscita domani in tutto il mondo ma i cui dettagli ...