(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Arrivano alla spicciolata al Nazareno i partecipanti – quelli in presenza – alla riunione sulle regole delle. All vigilia della Direzione di domani arrivano senza un accordo in tasca, nonostante il lavorio durato tutto il giorno e che ha visto anche il segretario Enrico Letta, impegnato alla ricerca di una sintesi. “Se c’è un accordo? Vediamo alla riunione”, dice Andrea De Maria della mozione Bonaccini. Stessa antifona da Francesco Boccia, coordinatore dell’area Schlein. Il punto è sempre lo stesso: leon line da affiancare ai gazebo su cui insiste il fronte Schlein. Contrari Bonaccini e De Micheli, tiepido Cuperlo. Dopo oltre due ore di riunione degli ‘sherpa’ al Nazareno, il nodo non è sciolto. Anzi. E’ muro contro muro. “Loro insistono, noi non cediamo. Al momento è così”, dicono dalle parti di Bonaccini. E dal ...

Pd,e voto online: area Schlein insiste Pd, Schlein: "Alleanza con M5S Irresponsabile non provarci"Pd, Schlein propone voto online. Bonaccini: "Preferisco occuparmi di ...- Favorevoli i sostenitori di Elly Schlein, ipotesi bocciata da Bonaccini e De Micheli. Cuperlo d'accordo a patto che ci siano regole chiare e rigorose. Non è chiaro come registrare i votanti Primarie Pd, è scontro tra candidati Il Pd arriva allo scontro sulle regole del congresso. Non bastano due riunioni tra i rappresentanti delle quattro mozioni congressuali per trovare una quadra.