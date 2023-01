Prima pagina Gazzetta dello Sport | “Lukaku | tempo scaduto”

AreaNapoli.it

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Tokyo che prosegue la striscia positiva delle ultime sedute interrotta dalla festivita' di ieri. A trainare il mercato sono state soprattutto le attese ...... il copione importato in Italia dal Movimento 5 stelle, copiato pari pari da Salvinie da ... Basta ricordare le interminabili dirette dalla propria personaleFacebook con cui Conte, da capo ... PRIMA PAGINA TUTTOSPORT - Bremer: 'Osimhen io lo marco così' "Inter, Lukaku si ferma ancora": titola così stamattina in prima pagina il Corriere dello Sport che spiega che stasera i nerazzurri apriranno gli ottavi di finale di Coppa ...Si chiama XBB.1.5 e sta crescendo rapidamente, soprattutto negli Stati Uniti. Ma è già stata ribattezzata Kraken, come il leggendario mostro marino con gli enormi ...