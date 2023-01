Prezzo del gas a 72 euro | che umiliazione per il “price cap” Ue

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen – Il cosiddetto “cap” Ue sul gas riceve l’ennesima. Il combustibile stamattina apre con un calo del 3%, assestandosi sui 72. Il tetto comunitario, come è noto, era stato stabilito, dove infinite e inutili discussioni, sui 180. Il gas a 72, ilcap a 180: che mazzata per gliinomani È l’Ansa a riportare l’ultima apertura deldel gas, di stamattina, con i future sul Ttf in calo del 3,10% e un valore di scambio a 72al megawattora. Chi pensa che sia una giornata particolare, si tolga ogni dubbio. Ilera a 72anche cinque giorni fa, chiudendo addirittura “in salita”. Da giorni, le valutazioni non si smuovono da questa fascia, mentre il mese scorso ...

Corriere della Sera

Collegalo al tuo televisore e in un attimo riceverai tutti i canalinuovo digitale terrestre ... Ricordati che per accedere a questospeciale devi essere un cliente Prime . Perciò iscriviti ......e la rivoluzione dell'AI in azienda' è su Amazon Ricordiamo infine che non si tratterebbeprimo ... Le offerte potrebbero subire variazioni didopo la pubblicazione. Prezzo benzina e gasolio: «Via i controlli della Finanza». La procura di Roma apre un’inchiesta Adyen, la piattaforma tecnologica finanziaria scelta da molte tra le più importanti aziende a livello globale, preannuncia i trend che vedremo come principali protagonisti nel corso del prossimo anno.Avvio d’anno volatile soprattutto per il petrolio, che nella prima settimana di contrattazioni aveva cancellato il rialzo del 2022. Pechino ha fissato quote di importazione più alte (anche… Leggi ...