Prezzi carburanti | i petrolieri | ' Nessuna speculazione | colpa delle accise' Peso inflazione su fasce deboli

... la media nazionale deidella benzina resta sotto i 2 euro mentre il gasolio ha superato ... 'Tra l'ultima settimana di dicembre e i primi giorni di gennaio il prezzo industriale dei, ...Il prezzo del gasolio fuori controllo rischia di avere un impatto dirompente sui servizi erogati dalla società di trasporto passeggeri con autobus, sia TPL che trasporto di noleggio e linea non ...I rincari ai carburanti si fanno sentire nella spesa di tutti i giorni e dei pendolari che vanno a scuola o al lavoro in città. Ma come fare a individuare quelli dove si può ...Mentre il governo si appresta ad affrontare il tema del caro carburanti nel Consiglio dei ministri odierno, e non è esclusa la ...