Prezzi carburanti | aumenti nel mirino di Finanza e Antitrust

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, ha scritto al comandante generale della Guardia di, Giuseppe Zafarana, chiedendo la collaborazione del Corpo “al fine di acquisire la documentazione inerente ai recenti controlli effettuati suidei, con particolare riferimento alle violazioni accertate”. L’ha chiesto allala documentazione sui controlli riguardanti ideiQuesta, a Palazzo Chigi, si è tenuto l’incontro tra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e lo stesso generale Zafarana per valutare azioni di contrasto alle speculazioni in atto suidei ...

Lobiettivo è valutare ogni possibile ulteriore azione di contrasto alle speculazioni in atto suidei ...... guardate che il prezzo deiè alto ma non altissimo , nel senso che negli ultimi 4 anni ed indipendentemente dal Covid e dalla guerra lo abbiamo visto spesso intorno a questi'. Continuano a volare i prezzi di benzina e gasolio. Meloni e Giorgetti incontrano il comandante GdF Benzina, l'Antitrust vuole mettere la lente di ingrandimento sull'aumento dei prezzi, e ha chiesto alla Finanza la documentazione per valutare pratiche scorrette. Il presidente dell'Autorità Garante d ...ITALIA - L'Antitrust chiede documentazione alla Finanza. Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli, ha ...