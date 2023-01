Prezzi benzina | Meloni vede vertici Gdf | gli aumenti oggi in Cdm

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Dopo lo stop al taglio delle accise,die carburanti di nuovo alle stelle. E il governo valuta azioni per combattere glie contrastare eventuali speculazioni sui listini.la presidente del Consiglio Giorgia, insieme con il ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, incontrerà quindi a Palazzo Chigi il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. Giuseppe Zafarana, per fare il punto e valutare ogni possibile ulteriore azione di contrasto volta a scongiurareconsiderati anomali. Intanto ieri il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato che nel Cdm previsto per il pomeriggio di, intorno alle 18.30, i ministri ragioneranno “se tra guerra, caro materiali e caro materie ...

Per quanto riguarda il rifornimento servito, la benzina è arrivata a 1,965 euro, il diesel a 2,023. In autostrada poi i prezzi salgono ancora. Secondo il sito di energia Staffetta Quotidiana, la ... Avete eliminato lo sconto di 20 centesimi al litro sulla benzina, mossa impopolare... 'Direi ... L'impennata dei prezzi oggi non è legata a una fase espansiva dell'economia ma è dovuta soprattutto al ... Prezzi benzina e diesel, continuano le polemiche sui rincari Il premier Meloni e il ministro Giorgetti incontreranno i vertici della GdF per fare luce sul caro carburanti.