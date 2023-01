Prezzi benzina | Antitrust valuta pratiche scorrette

Il Fatto Quotidiano

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato chiede collaborazione alle Fiamme Gialle al fine di acquisire la documentazione inerente ai recenti controlli effettuati suidei carburanti. Intanto, sullo stesso tema, vertice tra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il comandante generale della Guardia di finanza Zafarana. L'argomento è anche al centro del ...Leggi anche, Meloni vede vertici Gdf: gli aumenti oggi in Cdm, "in autostrada gasolio sfonda tetto 2,5 euro al litro" Aumento prezzo, Renzi: "Meloni e Salvini ... Prezzi benzina e diesel, Procura di Roma e Guardia di Finanza indagano sui rincari Renzi contro Meloni e Salvini sui social: l'aumento del prezzo dei carburanti per lui è il prodotto di una precisa scelta messa in atto dall'esecutivo ...Questa sera a palazzo Chigi riunione del consiglio dei minbistri. Il governo pensa a un commissario per contrastare gli aumenti dei prezzi sul modello ...