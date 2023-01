Prezzi benzina | Antitrust valuta pratiche scorrette

Il Fatto Quotidiano

...del Corpo al fine di acquisire la documentazione inerente ai recenti controlli effettuati suidei carburanti, con particolare riferimento alle violazioni accertate . Caro, Codacons: ...Al centro della riunione fare il punto e valutare ogni possibile ulteriore azione di contrasto alle speculazioni in atto suidei carburanti. L'incontro precede il consiglio dei ministri di ... Prezzi benzina e diesel, Procura di Roma e Guardia di Finanza indagano sui rincari Benzina, l'Antitrust vuole mettere la lente di ingrandimento sull'aumento dei prezzi, e ha chiesto alla Finanza la documentazione per valutare pratiche scorrette. Il presidente dell'Autorità Garante d ...In base agli ultimi prezzi comunicati tra ieri e oggi dai gestori al Ministero delle imprese, sulla A1 la verde arriva a costare 2,369 euro al litro col servito, il gasolio 2,449 euro. Situazione ...