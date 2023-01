Presidente AgCom | «Dazn risarcirà gli utenti»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Le parole di Giacomo Lasorella,, sui disservizi della piattaforma di streaming per la Serie A Ildell’, Giacomo Lasorella, ha parlato dei disservizi diper la trasmissione delle partite di Serie A al termine dell’incontro con i Ministri Urso e Abodi. PAROLE – «ha assunto la responsabilità dei disservizi e ristorerà glianche secondo quanto previsto dalla delibera dell’. L’incontro con il ministro è stato utile e prezioso per rafforzare la collaborazione istituzionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

TUTTO mercato WEB

... è ilGiacomo Lasorella, all'uscita dal Ministero. "L'incontro con il ministro è stato utile e prezioso per rafforzare la collaborazione istituzionale", ha aggiunto Lasorella. "La ...Dopo le tante lamentele degli utenti di Dazn per i disservizi prima di Cremonese - Juventus e Inter - Napoli , è arrivato l'intervento deldell'Giacomo Lasorella: " DAZN ha assunto la responsabilità dei disservizi e ristorerà gli utenti anche secondo quanto previsto dalla delibera dell'". Dichiarazioni arrivate al ... Presidente Agcom: "DAZN si è assunta responsabilità per disservizi. Risarcirà gli utenti" Il presidente dell'Agcom Giacomo Lasorella ha parlato al termine dell'incontro con i Ministri Urso e Abodi in merito ai disservizi di DAZN per quel che riguarda ...Caro Carburante, la richiesta dei benzinai: "Invece di alimentare polemiche, il governo convochi il 'tavolo di crisi'" ...