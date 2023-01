Presidente AgCom | «DAZN rimborserà gli utenti»

(Di martedì 10 gennaio 2023) «ha assunto la responsabilità dei disservizi e ristorerà glianche secondo quanto previsto dalla delibera dell’». Lo ha detto ildell’Giacomo Lasorella al termine dell’incontro al Mimit con i ministri Urso e Abodi. «L’incontro con il ministro è stato utile e prezioso per rafforzare la collaborazione istituzionale», ha aggiunto. ARTICOLO IN L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

la Repubblica

Tra i partecipanti, ci sono anche il ministro allo Sport e i giovani Andrea Abodi , ildella Lega Serie A Lorenzo Casini e l'Ad Luigi De Siervo , oltre aldell'Giacomo ...Perc'è ilGiacomo Lasorella. . 10 gennaio 2023 Giacomo Lasorella, presidente dell'Agcom: "Basta censure in tv, negli stadi torna il diritto di cronaca" Il Presidente dell'associazione dei consumatori ha spiegato a Giornalettismo quali saranno le mosse dopo quanto accaduto mercoledì 4 gennaio ...Prima Comunicazione ha chiuso il 2022 con un numero molto speciale, da martedì in edicola a Milano e mercoledì a Roma e anche in versione digitale. Next Agcom - Il futuro dell’Italia digitale, è il ti ...