Pozzuoli | terremoto con epicentro in zona Campi Flegrei Solfatara a 2 | 9 km di profondità

(Di martedì 10 gennaio 2023) L'evento avvertito attorno alle 14 con un boato: magnitudo 2. Eevento analogo due giorni fa. Al momento non si segnalano ...

ilmattino.it

L'evento avvertito attorno alle 14 con un boato: magnitudo 2. Eevento analogo due giorni fa. Al momento non si segnalano ...L'evento, scrive sulla sua pagina Fb il sindaco diGigi Manzoni, "potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell'area prossima all'epicentro. Sono in corso le ... Terremoto a Napoli oggi, nuova scossa con epicentro in mare nel Golfo di Pozzuoli MeteoWeb Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 14:02 dalla popolazione di Pozzuoli. L’INGV segnala un sisma magnitudo Md 2.0 nella zona dei Campi Flegrei. L’evento si è verificato alle 14:02: ...Nella giornata di oggi i sismografi dell'Ingv hanno registrato una scossa di terremoto nel territorio napoletano.