Potrebbe essere il primo vero caso di cooperazione mondiale che raggiunge un obiettivo comune nella difesa dell' ambiente

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il buco’ozono? Si sta chiudendo. La notizia ha veramente’incredibile, non solo per l’evento in sé, molto importante, ma perché il buco’ozono è stato per tanti anni, il pericolo ambientale più temuto per l’umanità. X Il buco’ozono sta sparendo Si può, dunque, immaginare quanto, per tutti coloro che negli anni ’80 leggevano spaventati l’allarme per la ...