Pompei | la Casa dei Vettii riapre dopo venti anni | «Italia superpotenza culturale»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Scene mitologiche, quadri erotici, racconti per immagini. Un tripudio di natura e di cultura per solleticare i sensi e l'intelletto, con un caleidoscopio di colori e di immagini da cui oggi come...

A dirlo e' il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, a margine della riapertura delladei Vettii, dopo 20 anni, all'Interno del parco Archeologico di. Per il ministro il Sito ha ...Osanna (Mic): "Restauro lungo e travagliato". Il ministro Sangiuliano: "Essere all'altezza di quanto la Storia ci ha trasmesso" Riapre dopo 20 anni ladei Vettii a. A parte una parziale riapertura nel 2016, questa domus simbolo viene restituita al pubblico che la può finalmente ammirare in tutta la sua articolazione e complessità ... Pompei, riapre dopo 20 anni Casa Vettii Scene mitologiche, quadri erotici, racconti per immagini. Un tripudio di natura e di cultura per solleticare i sensi e l'intelletto, con un caleidoscopio di colori e di immagini da cui oggi ...Questa mattina è stata riaperta al pubblico la Casa dei Vettii del Parco Archeologico di Pompei. Grazie ai recenti interventi, la domus si può ammirare in tutta la sua articolazione e complessità arch ...