Pomeriggio 5 Sommerso Dalle Critiche | Le Accuse a Barbara D’Urso!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 10 gennaio 2023)5 è tornato in onda, ma la puntata non ha convinto i telespettatori.d’Urso è stata oggetto di parecchie. Addirittura è stata accusata di aver detto una bugia. Ecco cosa è successo… Durante la trasmissione, infatti, la d’Urso ha presentato come ospite la mamma di Alice Neri, affermando che la signora aveva scelto5 per parlare. Un utente su Twitter ha subito replicato: “La mamma di Alice ha parlato anche in altre trasmissioni. Nuovo anno, vecchie bugie dursiane”. In effetti la madre di Alice Neri ha partecipato anche a Quarto Grado, quindi non ha dato esclusiva alla d’Urso. C’è stato anche chi ha criticato aspramente la conduttrice, scrivendo: “Hanno tagliato il budget illuminazione nello studio?!, un’altra persona rispetto a qualche mese fa!”. La d’Urso ...