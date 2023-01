Pogba si sta già allenando e prevede il suo ritorno alla Juventus

(Di martedì 10 gennaio 2023) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 01/10/2023 alle 17:39 TEC Il francese ha svolto parte dell’allenamento solo per il resto dei compagni Il centrocampista non ha ancora esordito con la ‘Signora’ dal suoa Torino Il francese Paolocentrocampista della, questo martedì si è allenato parzialmente con il resto dei compagni come di consueto, affrettando così il suoall’esordio con la maglia bianconera.è stata la novità di questo martedì mattinaContinassa (la città dello sport ‘Juve’) dopo la vittoria dello scorso fine settimana contro l’Udinese, l’ottava consecutiva, che porta al secondo posto la squadra guidata dall’italiano Massimiliano Allegri dopo un brutto inizio di stagione in cui è stato ...

Allegriaspettando di testare le condizioni diche dovrebbe essere vicino ad un graduale rientro. Sarà però graduale e arriviamo a marzo se dovesse andare tutto bene. Però se arrivasse una ...La preparazione dei bianconeri prosegue senza intoppi e in gruppo si è rivisto pure Paul. ... Si sa che i centrocampisti sono bravissimi nel fare questo, in particolare Elmas checrescendo in ... LIVE TJ - Allenamento terminato. Pogba in campo con i compagni. Vlahovic sta meglio SERIE A - La Juventus, reduce da otto successi consecutivi in campionato, è al momento priva di due elementi molto importanti: Dusan Vlahovic e Paul Pogba. Ques ...Massimo Brambati ha parlato a TMW Radio nel corso di Maracanà: "Oggi sarò cattivo. Scivolo su due calciatori che sono ritornati e che per motivi fisici non si sono quasi mai ...