Pnrr | Meloni rassicura l' Europa In 6 mesi 27 target da raggiungere

Il Fatto Quotidiano

e migranti. Sono stati questi i temi principali affrontati nell'incontro fra il premier Giorgiae il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen a Palazzo Chigi. Un incontro ...... trenta minuti di attesa La premier al debutto Ue: "Non sono una marziana, vengo qui per dialogare"cerca il sì della Ue su nuovi appalti e più risorse per il... Pnrr, Meloni riceve von der Leyen: “Confermato impegno del governo” Di Maurizio Ferrera È in discussione una ambiziosa riforma che prevede il superamento del Regolamento di Dublino. Il tema sarà certamente trattato nell’incontro tra Meloni e von der Leyen Illustrazion ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...