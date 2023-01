Pnrr | firmato accordo di finanziamento per progetto rinaturazione del Po

(Di martedì 10 gennaio 2023) Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Ildidel Po sarà presto realtà. È arrivata stamane, dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, l'informativa tecnica che consentirà ad AIPo-Agenzia interregionale per il Po di poter contare su una iniziale rilevante quota percentuale di anticipazione, sui complessivi 357 milioni di euro didisponibile, per poter avviare tutti gli iter procedurali necessari che porteranno ai bandi di gara e alle successive aperture dei cantieri dello storicodi 'dell'area del fiume Po'. Il piano d'azione, redatto dall'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po che, proprio in tandem con lo staff tecnico di AIPo, ha recentemente concluso con ottimi esiti di presenze il processo partecipativo sulle diverse zone ...

...delle politiche regionali ed europee 20121 - 2027 e per la gestione dei fondi previsti dal. É ... insieme ad altri colleghi del gruppo parlamentare, hauna interrogazione sul finanziamento ...'In tema di ripresa economica, è stato riaffermato l'impegno del governo italiano sul', si è ...e qui le foto scattate in occasione dell'evento di presentazione del volume) che hanno... Rinaturazione del Po: firmato l’accordo di finanziamento del Pnrr dal Ministero dell’Ambiente Milano, 10 gen. (Adnkronos) - Il progetto di rinaturazione del Po sarà presto realtà. È arrivata stamane, dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, l'informativa tecnica che consentirà ...È stato firmato martedì 10 gennaio l’accordo di finanziamento del Pnrr dal Ministero dell’Ambiente ad AIPo per il progetto di Rinaturazione del Po.