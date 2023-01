Pm | per attivista Ultima generazione sorveglianza ' semplice'

RaiNews

... nella forma "semplice",un annolo studente 20enne Simone Ficicchia,del movimento ambientalista Ultima generazione, protagonista di una serie di blitz negli ultimi mesi, tra cui ...Un fotoreporter, un giornalista e unsfidano la sortedocumentare la guerra: cosa sapere sulla serie turca Ultima generazione: attivista in tribunale rischia la "sorveglianza speciale" Per molte organizzazioni attiviste l’edizione dei mondiali 2022 resta legata agli abusi, alle morti, alle violazioni dei diritti di una forza lavoro proveniente in larga maggioranza dall’Asia del sud, ...”Oggi sono davanti al tribunale di Milano per portare il sostegno di Radicali Italiani a Simone Ficicchia, l’attivista di Ultima Generazione per cui è stata chiesta la misura della sorveglianza… Leggi ...