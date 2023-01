TGCOM

Sono stati sequestrati prodotti per la preparazione della, provenienti dalla Cina, per un quantitativo di oltre 8 tonnellate e un valore di oltre 150mila euro. La merce importata non riportava ...2' di lettura 11/12/2022 - Nei bagni pubblici diRoma gli agenti individuavano un soggetto con 10 grammi di hashish divisi in 14 involucri, probabilmente destinata allo spaccio nella piazza che veniva contestualmente sequestrata. Proseguono ... Pizza, sequestrate 8 tonnellate prodotti provenienti dalla Cina Nell’ambito delle attività ordinarie di indagine inerenti al contrasto di illeciti di natura extratributaria sulla merce in importazione, i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia hanno ...Scoperta una frode sulla pizza. I funzionari della dogana di Civitavecchia hanno bloccato merci perché violavano la normativa comunitaria. Sono stati sequestrati prodotti per la preparazione della piz ...