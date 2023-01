Pirlo nuovo ct della Nazionale | c’è già la proposta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Dopo il cocente esonero alla Juventus, Andreaha optato per l’avventura in Turchia alla guida del Karagümrük: suggestione Ct di unaL’allenatore italiano è partito con la sua… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

CalcioMercato.it

... ufficializzato comect del Portogallo, il Belgio è a caccia del suo sostituto. Secondo quanto riportato da SportItalia, tra i nomi in lizza c'è anche quello di Andrea, ...Nessuna fretta di nominare ilallenatore ma solo la necessità di scegliere quello giusto. Andrea, Getty Images Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo ... Clamoroso, Pirlo nuovo CT della nazionale: la data è già fissata Il curriculum di Pirlo finisce sulla scrivania del Belgio: sarà esaminato per il posto da CT Il nome di Andrea Pirlo sarebbe finito sulla scrivania del Belgio per il posto da nuovo CT… Leggi ...Il Belgio è alla ricerca di un nuovo ct dopo l'addio di Roberto Martinez, nuovo selezionatore del Portogallo dopo il deludente Mondiale in Qatar. Secondo quanto riporta l'Het ...