Pioggia di conti pignorati a causa degli errori dei postini | non puoi difenderti

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 10 gennaio 2023) Vedere i proprinon è certo cosa gradita ad alcuno. Ma quando questo avviene per colpe non proprie, allora monta davvero la rabbia. Pagare la tasse, sempre e comunque. Questo per non vedersi costretto poi a passare sotto le forche caudine dello Stato o del Comune di appartenenza. Le tanto odiate cartelle esattoriali sono lì proprio per ricordare tali volontarie, o involontarie, dimenticanze. La procedura è canonica ed il tutto parte dalla consegna al cittadino di una raccomandata.(I Love Trading)In quel momento la sempre più oliata macchina per il recupero crediti si mette in moto. In quel momento, appunto. E se quel momento non c’è, ovvero se la raccomandata che avrebbe dovuto informare il cittadino di un’eventuale mancata contribuzione in realtà non fosse mai stata consegnata per ...