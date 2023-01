la Repubblica

Tieniti stretto a copertina e divano, perché ci sono un sacco di incredibili nuove serie in arrivo su Paramount+ ! Grease: Rise of theForse hai già sentito parlare di Grease: Rise of the, perché è già chiacchieratissima anche se non è ancora uscita. Segna la data: sarà disponibile sul servizio streaming ...La piattaforma Paramount+ ha appena pubblicato il trailer ufficiale della serie Grease: Rise of the, guardalo in ... 'Grease' arriva la serie sulle Pink Ladies. Il trailer e la data di uscita Dopo i maschi juniores del team Vangi Sama Ricambi il Pirata che, a Sezze, provincia di Latina, hanno concluso il collegiale, è stato il turno delle ragazze del team Vangi Ladies Cycling Team, sotto l ...Paramount+ annuncia le serie tv in arrivo nella prima metà del 2023: Grease Rise of the Pink Ladies, Fatal Attraction e Rabbit Hole.