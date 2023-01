Pietro Orlandi | “Il Vaticano non potrà nascondere per sempre la verità su Emanuela”

Il Sole 24 ORE

Non ha mai smesso di sperare:ha trascorso la sua vita alla ricerca della verità, a scoprire quale fosse stato il destino che la vita aveva riservato a sua sorella Emanuela. La ragazza, giovanissima, è scomparsa in ...... rapita per fare liberare Ali Agca l'uomo che ha cercato di uccidere Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981 in piazza San. Abbonati per leggere anche Leggi anche Emanuela, tutti i misteri ... Caso Orlandi, il Vaticano avvia nuove indagini Il promotore della giustizia Vaticana Alessandro Diddi avvierà nuove indagini in relazione alla scomparsa di Emanuela Orlandi avvenuta a Roma nel giugno del 1983. L’iniziativa prende le mosse a seguit ...La scomparsa di Emanuela Orlandi è un caso mai dimenticato e, soprattutto, non chiuso. Dopo anni in cui la vicenda è stata in primo piano ovunque, tra stampa e tv, fino all’archiviazione nel 2015 da p ...