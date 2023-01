Piazza Cittadella | finita la prima parte dei lavori Avanti con la pavimentazione - Foto

L'Eco di Bergamo

In Italia, nonostante il governo Meloni "rubi ai poveri per dare ai ricchi", una rivolta di... Io le chiuderei" di Alessio Mannino I n Brasile è rivolta: dopo il fallito assalto alla...In, per fare un esempio, 55 metri quadri vengono offerti a 1.300 euro al mese, stesso prezzo che viene richiesto per un appartamento su due livelli di 80 metri quadri, appena ... Piazza Cittadella, finita la prima parte dei lavori. Avanti con la ... Un secondo intervento sulle porte è previsto in primavera, quando le temperature saranno meno rigide. In una decina di giorni conclusi i lavori sulla pavimentazione nel lato dei musei.Sono in fase di smontaggio i ponteggi che hanno nascosto nelle ultime settimane gli ingressi di piazza Cittadella: è stata completata la prima parte dei lavori necessari a restaurare gli accessi alla ...