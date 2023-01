(Di martedì 10 gennaio 2023) Sull'episodio "vergognoso" degli scontri tra tifosi di domenica scorsa "ci sono stati 4. Sono pochi perchè l'arresto in flagranza differita è consentito in un tempo limitato, ma ci sono ...

Agenzia ANSA

Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, alla trasmissione 'L'aria che tira' sul La7. . 10 gennaio 2023... che ai microfoni di La7 sottolinea come "iarresti siano pochi". E spiega il motivo: " L'arresto in flagranza differita è consentito in un tempo limitato ". Poi, però,assicura: "... Piantedosi, quattro arresti, ma ci saranno decine di Daspo - Ultima Ora Gli incidenti sulla A1 tra tifosi di Roma e Napoli potrebbero cambiare il mondo del tifo. Il Governo pensa ad una stretta contro i violenti.(ANSA) - ROMA, 10 GEN - Sull'episodio "vergognoso" degli scontri tra tifosi di domenica scorsa "ci sono stati 4 arresti. Sono pochi perchè l'arresto in flagranza differita è consentito in un tempo lim ...