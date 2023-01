Piantedosi | i migranti li gestisce il governo | norme per le Ong rispettano le convenzioni

- Le parole del ministro dell'Interno mentre sono in arrivo nel porto di Ancona le navi Ocean Viking e Geo Barents, con a bordo 110. Un viaggio molto lungo che continua ad essere duramente contestato dalle Organizzazioni non ...Riguardo a quanto accaduto sull'autostrada, ha spiegato, 'stiamo già prendendo le ... IT Articoli CorrelatiUn comunicato di palazzo Chigi che poteva essere scritto il giorno prima. Un tweet di Raffaele Fitto, il ministro ...Venerdì a Trapani la nuova udienza preliminare. La nave umanitaria è accusata di favoreggiamento di immigrazione illegale. Tutte le inchieste precedenti sui salvataggi in mare non hanno mai dimostrato ...