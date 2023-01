Pestaggi in carcere | Ciambriello | “Processo non può subire rallentamenti”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiMolto attesa per l’udienza di ieri davanti la Corte d’ Assise di Santa Maria Capua Vetere, dove si sta celebrano ila carico di 106 persone, tra agenti di polizia penitenziaria e funzionari amministrativi, imputati di gravi reati per iavvenuti il 6 Aprile dello scorso anno neldi Santa Maria. I Giudici, infatti, dovevano decidere se sospendere o meno ilper mandare gli atti alla Corte Costituzionale, così come richiesto dagli avvocati Giuseppe Stellato, Edoardo Razzino, Claudio Botti e Sabina Coppola. L’accoglimento di questa richiesta comporterebbe una sospensione delper almeno un anno. La Corte d’Assise, però, ha rinviato la decisione alla prossima udienza, fissata il prossimo 1 febbraio. In aula era presente anche il Garante ...

Quel giorno quasi 300 poliziotti penitenziari, provenienti anche da altri istituti, sono entrati ine per oltre 4 ore hanno massacrato di botte e colpi di manganello i detenuti, una mattanza ...Ci sono anche l'ex premier Mario Draghi e gli ex ministri della Giustizia Marta Cartabia e Alfonso Bonafede tra i possibili testimoni del processo per ialdi Santa Maria Capua Vetere avvenuti il 6 aprile 2020, in cui sono imputati in 105 tra poliziotti penitenziari, medici e funzionari del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione ... Pestaggi in carcere, Palma: “Sentire Draghi come teste” Una serie di azioni violente, per riscuotere denaro. Pestaggi, botte (anche a un minorenne) e un grave fatto di sangue, un tentato omicidio commesso a Soleto il 9 agosto del 2019. Una scarica .... L’udienza per le violenze nel carcere di santa Maria Capua Vetere è prevista per il 6 aprile prossimo. Ci sono anche l’ex premier Mario Draghi e gli ex ministri della Giustizia Marta Cartabia e Alfo ...