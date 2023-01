Perinetti | «Scudetto al Napoli? Se prima dell’Inter la cabala era sfavorevole agli azzurri…»

(Di martedì 10 gennaio 2023) Giorgio, direttore sportivo del Brescia, ha parlato in merito alla lottanel campionato di Serie A. Le dichiarazioni Giorgio, direttore sportivo del Brescia, ha parlato a Vikonos Web Radio/Tv. PAROLE – «Se vince ilva in fuga. Oltretutto, selaeraazzurri, ora è sicuramente contraria ai piemontesi che hanno vinto otto gare di fila. La vittoria sarebbe importantissima per il, anche perché il Milan è tornato a -7 e ieri ha buttato una vittoria in maniera imperdonabile». L'articolo proviene da Calcio News 24.

