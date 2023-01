“Perfetti sconosciuti” supera il suo stesso record | ma perché piace così tanto?

(Di martedì 10 gennaio 2023) Era il 2016 quandodi Paolo Genovese ha fatto il suo debutto nelle sale, riscuotendo fin da subito un grande successo. Non solo all’interno dei confini italiani, anche all’estero la pellicola ha attirato su di sé l’attenzione generale, entrando addirittura nel Guinness World. Sette amici di vecchia data, di cui tre coppie, riuniti attorno a un tavolo in occasione di una cena, una come tante, durante la quale si decide di fare un gioco: ciascuno deve mettere il proprio smartphone sul tavolo. Per tutta la durata della serata, qualsiasi messaggio o chiamata sarà condiviso con i presenti, senza alcuna privacy: ed èche persone, convinte della profondità del loro legame, si scopriranno. Una foto di scena di ‘...

In questo ore fa il giro del mondo la notizia cheraggiunge il numero di 25 remake in altrettanti Paesi del mondo. Non era mai successo per un film italiano, anzi, non era mai ...di Paolo Genovese può vantare questo unico ed invidiabile record nella storia del cinema: è il film con più remake di sempre . Qualcosa a cui si è arrivati progressivamente, ma ... Perfetti Sconosciuti: perché ha il record di remake C’è una particolare classifica cinematografica che tiene assieme film come Godzilla e Perfetti sconosciuti di Paolo Genovese: quella dei film che nel corso degli anni hanno accumulato il maggior numer ...Siamo a quota 25 versioni in altrettanti Paesi del mondo, nessun altra pellicola nella storia del cinema ne ha tanti. Il perché, parla a tutti noi ...