Perché si è mosso il Papa e il ruolo di Ganswein | Nuzzi svela i retroscena su Orlandi

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 gennaio 2023)il Vaticano ha aperto una nuova inchiesta sulla scomparsa di Emanuela? La notizia è al centro di un video pubblicato da Gianluigi, giornalista e conduttore di Quarto Grado su Rete4, sul proprio profilo Instagram, in cui spiega i motivi che hanno portatoFrancesco a chiedere di indagare sulla ragazza finita nel nulla quasi 40 anni fa: “Il Vaticano non aveva mai indagato sulla scomparsa di Emanuela, è sempre stata la procura di Roma a fare le indagini, una appena scomparsa e la seconda tra il 2008 e il 2012 quando si riaprì l'inchiesta e non si arrivò alla verità. Secondo me - dicenel video social - i motivi sono semplici.Francesco vuole la verità e lo ha detto agli inquirenti Vaticani, soprattutto dopo aver ristrutturato la ...