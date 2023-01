Perché scegliere un’università telematica? Ecco tutte le ragioni

Leggi su tpi

(Di martedì 10 gennaio 2023) Gli atenei telematici, esattamente come gli omologhi pubblici o privati, sono autorizzati a rilasciare diplomi di laurea di tipo universitario secondo il vigente ordinamento. Possono quindi, in conformità alle direttive ministeriali, fare formazione di tipo universitario a distanza. La distinzione frae università tradizionale non è nei contenuti ma unicamente nella forma, dato che i corsi laurea online riconosciuti dal MUR sono la totalità. Vediamo alcuni motivi per cui l’universitàè più consona alle necessità di chi si avvicina al mondo accademico nel 2023. Nessun obbligo di frequenza ed e-learning personalizzato Uno dei motivi che più allontana gli studenti dagli atenei tradizionali è sicuramente l’obbligo di frequenza (comune a molti corsi di laurea), la distinzione fra studente “frequentante” e “non frequentante”, le ...