Perché la revisione del Pnrr non è un tabù Anzi

Leggi su formiche

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il tema è più che mai d’attualità, come emerge anche dall’incontro a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza rimane al centro delle interlocuzioni tra Roma e Bruxelles, con la spinta a una possibileche arriva decisa dal nostro Paese fin dall’insediamento del nuovo esecutivo. “In tema di ripresa economica, è stato riaffermato l’impegno del governo italiano sul”, si è limitata a sottolineare la nota diffusa dalla presidenza del Consiglio al termine del bilaterale tra la premier e la presidente della Commissione Ue, a cui ha preso parte pure Raffaele Fitto. “Abbiamo anche parlato di implementazione del piano”, ha invece twittato von der Leyen. Formule rituali e generiche che però danno il senso della trattativa in corso per giungere a una qualche forma di modifica come richiesto a ...