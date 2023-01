Per l’assalto a Brasilia | il monitoraggio dei contenuti di incitamento all’odio sui social ha fallito

(Di martedì 10 gennaio 2023) Troppi, troppo affollati. Le piattaforme dinetworking hanno avuto un ruolo determinante nela Congresso, palazzo presidenziale e Corte Suprema a. E hanno potuto giocare queste loro carte proprio in virtù del grande assembramento che, prima che nella vita reale, si è venuto a creare nella vita online. Facciamo soltanto un semplice elenco di tutte le piattaforme che sono state coinvolte, a diversi livelli, nelle proteste in Brasile e che hanno fatto da cassa di risonanza ai manifestanti: inetwork di Meta, ovviamente, ma anche Twitter, TikTok, Telegram YouTube e Kwai. Si tratta di piattaforme che hanno milioni di utenti nel Paese e che ospitano quotidianamente un numero notevole di. Difficile, anche laddove i team di moderazione funzionano a pieno regime, avere ...

Il Sole 24 ORE

La vittoria è andata a Riccardo, che in unequilibratissimo sul 14/14 ha messo a segno'ultima stoccata su Roberto, e conquistandola prima volta nella seppur ancora giovanissima ...È lo stesso copione dell'da parte dei trumpiani di Capitol Hill.la stampa brasiliana Bolsonaro avrebbe chiesto la cittadinanza italianaevitare'arresto. Il Ministero degli esteri ... Brasile, 1.500 arresti per l'assalto al Parlamento. Bolsonaro in ...