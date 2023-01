Per il Pd guardare sempre a sinistra non è la soluzione | ma il problema

Leggi su linkiesta

(Di martedì 10 gennaio 2023) «Se non va bisognerà fare il Pd da un’altra parte». Questa affermazioni cosi apodittica di Paolo Gentiloni molti anni fa di fronte a conflitti e dilemmi esplosi alla fine della segreteria di Renzi, è stata riproposta in queste settimane da alcuni commentatori politici per stigmatizzare la drammaticità delle convulsioni nelle quali si dibatte il Partito democratico che non escludono ormai apertamente clamorose rotture. Infatti i post comunisti capeggiati da Massimo D’Alema, Goffredo Bettini, Roberto Speranza, Andrea Orlando stanno tentando, con l’aiuto degli ultimi democristiani, di assestare il colpo decisivo all’identità del partito nato al Lingotto 15 anni fa e di trasformarlo in un’altra “cosa” mai vista finora in Europa: un ircocervo massimalista e populista in lotta contro il capitalismo “neoliberista”, il mercato, l’Occidente e l’Europa stessa, in nome di un ritorno al primato ...