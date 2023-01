Per europei desiderio che finisca guerra prevale sulla sconfitta russa

(Di martedì 10 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Solido sostegno all'Ucraina e alla fornitura di armi all'esercito che deve combattere contro l'invasore russo, ma anche l'auspicio che il conflitto termini il prima possibile, nonostante il rischio di dover lasciare a Mosca parte dei territori occupati. E' quanto emerge da un'indagine realizzata da Euroskopia, network di società indipendenti di ricerca di mercato, sociale e politica, nel quale la rappresentante italiana è SWG, sulle opinioni dei cittadiniriguardo allain Ucraina.L'indagine, che ha coinvolto 1.000 maggiorenni, prende in esame l'opinione pubblica dei cinque paesi più popolosi dell'Ue più Paesi Bassi, Portogallo, Grecia e Austria, che rappresentano circa il 75% dei cittadini dell'Unione.Ildi far cessare il conflittosull'ambizione di vedere la Russia ...

Federvolley

... migliorando le performance del sito e - commerce e la penetrazione sui grandi marketplace. "Il mondo dell'online è diventato fondamentale anchechi acquista nei negozi fisici, grazie ...la Legala protezione degli uccelli (LPO), si tratta di 'un disprezzo inaccettabilel'... In altri Paesi, come la Spagna e l'Italia, le regole variano da regione a regione, ma i ... Torneo Wevza: gli azzurrini conquistano il pass per i Campionati ... Nella giornata di oggi Qonto, la soluzione di business finance management leader in Europa, ha annunciato la roadmap per l’integrazione di Penta, la principale soluzione digitale di business finance ...“L’accesso indipendente dell’Europa allo spazio sarà a rischio senza una riforma radicale dello sviluppo dei servizi di lancio dei satelliti”, ha tuonato il numero uno dell’Esa. Secondo Aschbacher, ...