Penzo | Oggi c' è un abisso tra Napoli e Juve | e su Osimhen' '

(Di martedì 10 gennaio 2023): "Ora c'è untracalciatore fenomenale" Domenico, ex calciatore dintus e, intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live. Queste le sue parole: "è incredibile. E' un giocatore fenomenale. Interpreta il ruolo di centravanti in maniera moderna. Gioca con la squadra, la supporta; è incisivo e quasi sempre determinante. -afferma- E' un fuoriclasse. Si parla sempre di giocatori, tipo Mbappè, per la loro visibilità. Ma obbiettivamente,non mi pare un giocatore inferiore ai grandissimi a livello mondiale. -prosegeu- Ha una percentuale realizzativa impressionante. Come finisce ...

napolipiu.com

Il Benevento riceverà il Perugia mentre il Venezia attenderà al '' il Parma. Boxing Day anche ... Calcio in tv26 dicembre 2022: dove vedere le partite in diretta tv e streaming 12.30 Brescia -...Il rischio di allontanarsi troppo dai primi due posti,distanti rispettivamente sette e dieci ...00 allo stadio '' di Venezia. Si potrà vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà ... “Juve indietro di 40 anni come con Trapattoni: due tiri, 1-0 e Avanti Savoia” Domenico Penzo ritiene che la Juve è tornata indietro di 40 anni come con Trapattoni: due tiri, 1-0 e Avanti Savoia.L'ex calciatore di Juventus e Napoli Domenico Penzo è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Osimhen è incredibile. E' un giocatore fenomenale. Interpreta il ruolo di centravanti in maniera m ...