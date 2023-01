Pentathlon moderno | i convocati dell’Italia per un raduno in Portogallo

(Di martedì 10 gennaio 2023) La Nazionale olimpica italiana disi radunerà per uno stage in. Ilinizierà in questi giorni nella regione dell’Algarve, gli atleti tricolori si alleneranno tra Monte Gordo e Vila Real de Santo Antonio, fino al 28 gennaio. Tra ispazio a Federico Alessandro (Aeronautica Militare), Matteo Cicinelli (Carabinieri), Alessandro Colasanti (Carabinieri), Stefano Frezza (Aeronautica Militare), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Roberto Micheli (Fiamme Oro), Gianluca Micozzi (Esercito), Giuseppe Mattia Parisi (Carabinieri), Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) ed Aurora Tognetti (Carabinieri). Successivamente, dal 18 gennaio si uniranno al gruppo Francesca Tognetti (Carabinieri) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro). A livello di staff presenti il Direttore Tecnico Andrea ...

