Pentathlon moderno | 12 Azzurri impegnati in uno stage in Portogallo

Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Un inizio di 2023 impegnativo e intenso per i ragazzi della Nazionale Giovanile diche si sono ritrovati presso il Centro di preparazione olimpica di Montelibretti (RM) dal 2 al 7 gennaio per il primo raduno dell'anno. Al ritiro hanno partecipato 27 giovani atleti,...: Elena Micheli vince la gara di Coppa del mondo a Il Cairo. Lotta libera: 30, Frank Chamizo è vicecampione continentale nei 74 kg. APRILE Ginnastica artistica: 2, Giulio Maresca ... Pentathlon Moderno: la Nazionale Olimpica in Portogallo per tre ... Un inizio di 2023 impegnativo e intenso per i ragazzi della Nazionale Giovanile di Pentathlon Moderno che si sono ritrovati presso il Centro di ...La letterina, dopo aver fatto scalo all’aeroporto di Pratica di Mare ed essere stata ritrovata dal personale della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale, è riuscita a giungere a de ...