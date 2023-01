Pensioni anticipate 2023 | Quota 41 secca? Lavoratori a Durigon | ‘serve ora’

(Di martedì 10 gennaio 2023) Per quanto concerne lenon hanno per nulla convinto le parole di Claudionel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica in cui l’onorevole è tornato a parlare di41. Moltissimi commenti sono stati rilasciati sul nostro sito a seguito della pubblicazione delle sue dichiarazioni, i cittadini sembrano sfiduciati e soprattutto non sono affatto convinti che nel 2024 verrà concessa la41 ‘senza se e senza ma’, temono altri paletti, anche perché dicono, ci fosse stata realmente la volontà politica si sarebbe fatta da subito, serviva ora per dare respiro ai quarantunisti esausti ed ai precoci, non nel 2024 o chissà quando, visto che vi saranno sempre menocon 41 anni di contributi alle spalle. Ormai, dicono quasi ...

Assinews

...rilasciato alcuna nuova ricolare relativa a spiegazioni sui nuovi meccanismi per uscite...chiarito e ufficializzato le novità relative ai coefficienti di trasformazione per le. I ...- - > Altre news sull'argomento:novità oggi martedì maxi manovra correttiva strada in salita, quota 100, opzione donna Importicambiano in modo positivo per chi ... La manovra cambia le pensioni Assinews.it Per quanto concerne le pensioni anticipate non hanno per nulla convinto le parole di Claudio Durigon nel corso di un’intervista rilasciata a Repubblica in cui l’onorevole è tornato a parlare di Quota ...Pensione con Quota 103 anche se l'importo dell'assegno maturato supera 5 volte il trattamento minimo. Ecco come funziona.