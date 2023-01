Pellegrini | «Mi hanno accusata di usare il ciclo mestruale come alibi Un ragionamento maschilista»

(Di martedì 10 gennaio 2023) La Repubblica ospita una lunga intervista a Federica. Si è laureata in Scienze Motorie all’Università San Raffaele di Roma con una tesi sul. Ne aveva parlato già in un’intervista a La Stampa qualche mese fa. Allaviene chiesto se è difficile rimpiazzarla. «In Italia il ricambio generazionale al femminile è sempre stato più difficile rispetto a quello dei maschi. Tra me e la Calligaris erano passati 32 anni, spero che adesso sia molto più breve l’attesa, ma è vero che bisogna lavorarci su». Lacontinua: «Sulla carta ragazze da medaglia ne abbiamo, da Benedetta Pilato a Simona Quadarella a Margherita Panziera, ma i risultati non sono solo il frutto degli individui ma di un progresso di squadra. Lo dimostrano le staffette, che erano la nostra debolezza, ...

Il Fatto Quotidiano

Leggi Anche Vip a nozze, ecco chi si è sposato nel 2022 Luna di miele alle Maldive Federicae Matteo Giuntatrascorso il Capodanno alle Maldive, una specie di luna di miele tardiva. '...Una profonda gratitudine va indirizzata alla Prof.ssa Sonia Proietti, alla Sig.ra Tamaraed al Sig. Francesco Genesio checompreso il valore della danza e l'importanza di offrirla ai ... Federica Pellegrini incinta Le indiscrezioni che arrivano dalle Maldive Federica Pellegrini incinta Lei smentisce le voci sulla sua presunta gravidanza affermando di avere altri progetti in mente ...Federica Pellegrini è schietta: "Non sono incinta, non è nei programmi per ora" Federica Pellegrini non è incinta. Mentre circolano le voci sui social, scatenate dalle foto della notte di Capodanno al ...