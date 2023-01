PEGI | come vengono classificati i videogiochi

Leggi su pantareinews

(Di martedì 10 gennaio 2023), ovvero Pan European Game Information, è un sistema di classificazione per iutilizzato in Europa. L’obiettivo di questo sistema è di fornire informazioni sull’età appropriata per i giochi in base ai contenuti presenti in essi e che comprendono violenza, linguaggio offensivo, nudità e temi sessuali. Il sistema è stato creato per aiutare i genitori e i consumatori a scegliere i giochi più appropriati per l’età dei giocatori e per fornire un’indicazione generale del contenuto di un gioco. La classificazione viene assegnata dalla IARC (International Age Rating Coalition), un’organizzazione formata da rappresentanti di vari paesi europei che si occupa di valutare i giochi. I migliori giochi VR gratuiti del 2022 Indice contenuticlassifica i giochi in UE Cos’è l’IARC Le etichette ...