Il Sole 24 ORE

Spero che i giudici ripristino il senso dello stato di diritto e della proporzionalità dei provvedimenti giudiziari ." Questo il commento di Alfonso, presidente della fondazione ...... ha già fatto sapere a qualche fedelissimo che intende candidarla capolista del Movimento 5 stelle nel Lazio alle prossime elezioni europee (e Alfonsonel sud). I dem del Lazio ... Pecoraro Scanio: da Ultima generazione lezione di protesta civile - Il Sole 24 ORE Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...I dem danno per scontato che la candidata grillina alle regionali non vincerà e sanno per certo che non vuole perdere la conduzione della trasmissione “Linea Blu”: si dimetterà una volta eletta consig ...