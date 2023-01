(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Enricosentirà nelle prossime ore i candidati alla segreteria dem Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Lo apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari del Pd. Il segretarioa sminare la Direzione di domani viste ledegli ultimi giorni attorno alledelle. In particolare con il muro contro muro sulla possibilità di affiancare ai gazebo anche il voto online. Il fronte che sostiene Bonaccini è contrario, lo è anche De Micheli, tiepido Cuperlo. L’area Schlein insiste sulla proposta, e c’è chi non esclude di presentare un Odg da mettere ai voti in Direzione. La posizione di, però, è che sulleserve unanimità. Posizione ribadita anche da fonti del Nazareno in queste ore. “Le ...

Adnkronos

Quindi lecommerciali tra Ue e Stati Uniti sono cresciute. La stessa von der Leyen, già a ... tra cui la concorrenza sleale innescata dalleUsa di contenuto locale, come condizione ...Vaccari sottolinea inoltre, a svelenire le, che è invece "serena" la discussione con cui ... Dario Nardella, mette a verbale: "dobbiamo essere seri: non possiamo cambiare ledel gioco ... Pd, tensioni su regole primarie: Letta lavora a sintesi (Adnkronos) – Enrico Letta sentirà nelle prossime ore i candidati alla segreteria dem Stefano Bonaccini, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli. Lo apprende l’Adnkronos da fonti parlamentari ...Come sempre, chi sbaglia sta fermo per un po'. E' la regola all'interno del gruppo arbitrale. Non si tratta di "punizioni", ma di un periodo di stop più o meno lungo per stare al riparo da ulteriori t ...