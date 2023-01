(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen (Adnkronos) - E' statoto nel pomeriggio ildei rappresentati delle quattro mozioni congressuali Pd riunito stamattina per trovare l'intesa sul nuovodele sulon line. I rappresentanti di Stefano Bonaccini, Gianni Cuperlo, Paola De Micheli ed Elly Schlein non hanno ancora definito una intesa.

La Svolta

... promuove la parità di genere,il repertorio delle figure professionali e mette a ... Proprio ilpisano ha stabilito che degli oltre 2 milioni di euro destinati con il Patto per il ...Il fronte dovrebbe, invece, compattarsi sul pacchetto di norme chei decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini , al vaglio della commissione Affari costituzionali della Camera: sulc'... Ultimo'ora: Pd: si aggiorna tavolo regole su calendario e voto online Roma, 10 gen (Adnkronos) – E’ stato aggiornato nel pomeriggio il tavolo dei rappresentati delle quattro mozioni congressuali Pd riunito stamattina per trovare l’intesa sul nuovo ...UDINE - È fermento politico e programmatico a Udine in quest'inizio di 2023, che ha già cerchiato le date del 2 e 3 aprile, quando i cittadini saranno chiamati alle urne ...