Agenzia askanews

...ragione ilnon sosterrà proposte che non siano sostenute da tutti. Le regole del congresso devono essere condivise. Questa è stata fin dall'inizio la nostra stella polare. Nientee ...Ilsosterrà solo regole congressuali "condivise da tutti", non è il momento di fare "". E' quanto si apprende da fonti Pd, dpo la riunione di questa mattina sulle regole del congresso. "... Pd, Nazareno: no forzature, solo regole condivise da tutti "Per questa ragione il Nazareno non sosterrà proposte che non siano sostenute da tutti. Le regole del congresso devono essere condivise. Questa è stata fin dall'inizio la nostra stella polare. Niente ...